Equador aprova extradição de cidadãos para endurecer leis contra o crime organizado Cerca de 13,6 milhões de pessoas foram até as urnas votar no referendo que aprovou a nova medidaLeia a matéria completa no nosso...

Revista Oeste| 22/04/2024 - 16h33 (Atualizado em 22/04/2024 - 16h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share