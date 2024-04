Estudantes anti-Israel invadem prédio na Universidade Columbia Os manifestantes fizeram uma barricada com mesas e cadeiras empilhadas para bloquear as portas.Leia a matéria completa no nosso parceiro...

Revista Oeste| 30/04/2024 - 08h32 (Atualizado em 30/04/2024 - 08h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share