EUA enviam mais de 4 mil militares para América Latina e Caribe
O governo dos Estados Unidos (EUA) determinou o envio de mais de 4 mil integrantes da Marinha e do Corpo de Fuzileiros para áreas...
O governo dos Estados Unidos (EUA) determinou o envio de mais de 4 mil integrantes da Marinha e do Corpo de Fuzileiros para áreas próximas à América Latina e Caribe. A iniciativa tem como finalidade o combate a cartéis de drogas na região, segundo informações divulgadas pela CNN internacional nesta sexta-feira, 15.
