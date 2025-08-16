EUA enviam mais de 4 mil militares para América Latina e Caribe O governo dos Estados Unidos (EUA) determinou o envio de mais de 4 mil integrantes da Marinha e do Corpo de Fuzileiros para áreas... Revista Oeste|Do R7 16/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 16/08/2025 - 15h58 ) twitter

Above USS IWO JIMA (LHD 7) is pier side New Orleans The multi-purpose, amphibious assault ship departed Norfolk to join other military assets as part of Joint Task Force Gulf Coast to bring much-needed supplies and relief efforts to Gulf Coast states ravaged by Hurricane Katrina...U. S. Navy Photo by Photographer's Mate Second Class (AW/SW) Robert Jay Stratchko PH2(AW/SW) RJ Stratchko

O governo dos Estados Unidos (EUA) determinou o envio de mais de 4 mil integrantes da Marinha e do Corpo de Fuzileiros para áreas próximas à América Latina e Caribe. A iniciativa tem como finalidade o combate a cartéis de drogas na região, segundo informações divulgadas pela CNN internacional nesta sexta-feira, 15.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre essa operação militar e suas implicações.

