Fragmento de quase 20 km de comprimento se desprende do maior iceberg do mundo Na Antártida, um fragmento do maior iceberg do mundo se desprendeu. O iceberg, conhecido como A23a, possui 80 quilômetros de comprimento...

01/02/2025 - 12h46

