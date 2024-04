Imigrante em tratamento contra câncer ganha prêmio milionário em loteria dos EUA Cheng Saephan, 46 anos, natural do Laos, vai dividir a fortuna com uma amiga com quem comprou o bilhete.Leia a matéria completa no...

Revista Oeste| 30/04/2024 - 15h32 (Atualizado em 30/04/2024 - 15h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share