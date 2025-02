Maduro propõe ‘novo começo’ das relações com os EUA

Revista Oeste |Do R7

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, propôs nesta sexta-feira, 31, um "novo começo" nas relações bilaterais com os Estados Unidos, depois da visita do enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, a Caracas. A conversa se concentrou principalmente na deportação de migrantes venezuelanos e na libertação de prisioneiros norte-americanos.

