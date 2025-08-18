Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Nicarágua: regime Ortega tomou controle de colégio católico

O regime de Daniel Ortega e Rosario Murillo, na Nicarágua, tomou o controle do Colégio San José, em Jinotepe, no Estado de Carazo....

Revista Oeste|Do R7

Sede do Colégio San José, em Jinotepe, Carazo Revista Oeste - Internacional

O regime de Daniel Ortega e Rosario Murillo, na Nicarágua, tomou o controle do Colégio San José, em Jinotepe, no Estado de Carazo. A instituição era administrada pelas irmãs josefinas e atendia cerca de 600 alunos. O governo alega que o local foi um centro de torturas e de assassinatos durante as manifestações de 2018.

Para entender melhor essa situação alarmante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.