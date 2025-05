Revista Oeste |Do R7

Nicarágua rompe com a Unesco depois de prêmio a jornal local A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) anunciou no domingo 4, a saída da Nicarágua de sua lista...

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) anunciou no domingo 4, a saída da Nicarágua de sua lista de estados membros. A decisão foi uma resposta do país à concessão do Prêmio Mundial de Liberdade de Imprensa Unesco/Guillermo Cano, concedido ao jornal nicaraguense La Prensa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante decisão.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: