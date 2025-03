União Europeia anuncia tarifas sobre US$ 28 bi em produtos dos EUA A União Europeia (UE) anunciou, nesta quarta-feira, 12, que vai começar a impor tarifas sobre US$ 28 bilhões em produtos dos Estados... Revista Oeste|Do R7 12/03/2025 - 12h31 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Donald Trump, presidente dos EUA

A União Europeia (UE) anunciou, nesta quarta-feira, 12, que vai começar a impor tarifas sobre US$ 28 bilhões em produtos dos Estados Unidos (EUA) a partir de 1° de abril. Conforme comunicado da Comissão Europeia, todas as medidas devem estar em vigor no dia 13 de abril.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante decisão econômica!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Tarifas de 25% dos EUA sobre aço e alumínio entram em vigor; Brasil será afetado

Partido de centro-direita, pró-independência, vence eleições na Groenlândia

Portugal: primeiro-ministro é derrubado, e país deve ter novas eleições