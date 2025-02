Zelensky se diz disposto a renunciar para garantir paz e entrada da Ucrânia na Otan

Revista Oeste |Do R7

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, afirmou, neste domingo, 23, que está disposto a deixar o cargo para encerrar a guerra no país. Ele também condicionou sua possível renúncia à entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), uma aliança militar ocidental rival da Rússia.

