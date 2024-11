Atitudes de Putin são comparáveis as de Hitler, analisa pesquisador

Em entrevista para a RECORD NEWS, nesta terça-feira (19), Vitelio Brustolin, pesquisador de Harvard, comparou as atitudes e falas de Vladimir Putin com as de Hitler, no começo da Segunda Guerra Mundial. Segundo Brustolin, as afirmações do presidente russo, como a de reivindicar a região de Donetsk, na Ucrânia, são similares as do ditador. Além disso, ele explicou que Putin quer reerguer o poder da antiga União Soviética e que ele só interromperia a guerra para reconstituir seu exército e marchar contra a Ucrânia novamente.



O secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) , Mark Rutte, afirmou que Putin é uma ameaça a todo o ocidente e elogiou os ucranianos pela resistência, mesmo com economia e força militar menores.