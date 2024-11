Otan quer ‘convencer’ Trump de que os problemas com Rússia e Coreia do Norte também são dos EUA

O doutor em direito internacional Vladimir Feijó explicou, em entrevista ao programa Conexão Record News desta quinta-feira (7), que, com a reeleição de Donald Trump , a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) busca manter os Estados Unidos comprometidos com a aliança, destacando a importância da parceria entre os países. “Os europeus estão acostumados com a presença dos Estados Unidos no território, contribuindo para a estabilidade do continente. A saída dos Estados Unidos pode significar o retorno de antigas tensões entre os países”, afirmou o especialista.



“Os países tentam, e esperam, convencer o Trump de não abandonar o palco europeu, entendendo que ele estaria, sim, conectado com o que acontece no extremo oriente”, completou.



O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou hoje que pretende conversar com Trump sobre a ameaça representada pela aliança entre Rússia e Coreia do Norte . Segundo Rutte, os russos estariam transferindo tecnologia para os norte-coreanos, o que representa uma ameaça aos territórios europeu, norte-americano e aos parceiros no Indo-Pacífico. O secretário também parabenizou o republicano pela vitória nas eleições e destacou que a liderança dos Estados Unidos será essencial para manter a aliança forte.