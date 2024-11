Secretário do Arizona diz que resultado oficial das eleições no estado será em 13 dias Região possui 7,4 milhões de habitantes, e votação ocorre apenas por cédulas de papéis Internacional|Do R7, em Brasília 05/11/2024 - 14h17 (Atualizado em 05/11/2024 - 14h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Votação no estado acontece por meio de cédulas de papéis Reprodução/RECORD

O Secretário de Estado do Arizona, nos Estados Unidos, o democrata Adrian Fontes disse nesta terça-feira (5) que o resultado oficial das eleições presidenciais no estado deverá sair entre 10 e 13 dias, devido ao número de eleitores. De acordo com o Departamento do Censo dos EUA, o Arizona tem 7,4 milhões de habitantes, sendo o 14º mais populoso do país. O período de votação nos EUA termina nesta terça entre 20h e a meia noite.

No estado do Arizona, a votação é feita 100% por cédulas de papel há duas décadas, e o tempo para processar os votos é baseado em “fazer certo da primeira vez, não fazer isso rapidamente para ciclos de notícias ou por uma questão de satisfação política”, disse Fontes em entrevista para um jornal americano, em outubro.

A expectativa é que 60% dos 244 milhões de eleitores do país compareça às urnas, já que o voto não é obrigatório. Cerca de 78 milhões votaram antecipadamente pelos correios e 75 milhões vão votar nesta terça-feira.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5