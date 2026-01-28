Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

China


Tarifaço foi ‘tiro no pé’ dos EUA e serviu para fortalecer a China, afirma especialista

Professor pontua que economias importantes como Canadá e Reino Unido ‘foram bater à porta’ de Pequim em busca de acordos

Internacional|Do R7, com RECORD NEWS

  • Google News

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A China busca expandir sua influência política e econômica em resposta às tarifas dos EUA.
  • Fortalece laços com países como Canadá e Índia após políticas tarifárias aplicadas por Trump.
  • Especialista aponta que as tarifas foram um "tiro no pé" para os EUA, tornando a China mais forte.
  • Reino Unido também pode fechar acordos comerciais com a China, apesar de ser um aliado dos EUA.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Diante das políticas tarifárias dos Estados Unidos, a China tenta expandir a influência política e econômica no mundo. Analistas apontam que o país asiático voltou a atenção para o fortalecimento dos laços com parceiros importantes como Canadá e Índia.

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (28), o professor de relações internacionais da ESPM-SP Leonardo Trevisan fala que a aplicação dessas tarifas comerciais de Trump foram “tiro no pé” e podem tornar o gigante asiático ainda maior.


Ele afirma que as tarifas com o Brasil só foram eliminadas quando os empresários americanos foram ao Salão Oval e reforçaram a importância das ligações de décadas que eles tinham com o Brasil. “Nós temos cadeias produtivas integradas, uma infinidade de produções [...]. Aí ele teve que recuar”, diz.

Diante das animosidades geradas pelo tarifaço, economias importantes “caíram no colo” da China, sem que Pequim precisasse fazer muito esforço para encontrar países dispostos a estreitar laços comerciais.


A China jogou parada. O Canadá foi bater na porta dela. Agora o Reino Unido, que é um aliado tradicionalíssimo dos Estados Unidos, vai fechar acordo”, conclui o professor.

Search Box

Busque no R7

 

Canadá

China

Estados Unidos

Reino Unido

Tarifas

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.