Tarifaço foi ‘tiro no pé’ dos EUA e serviu para fortalecer a China, afirma especialista
Professor pontua que economias importantes como Canadá e Reino Unido ‘foram bater à porta’ de Pequim em busca de acordos
Diante das políticas tarifárias dos Estados Unidos, a China tenta expandir a influência política e econômica no mundo. Analistas apontam que o país asiático voltou a atenção para o fortalecimento dos laços com parceiros importantes como Canadá e Índia.
Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (28), o professor de relações internacionais da ESPM-SP Leonardo Trevisan fala que a aplicação dessas tarifas comerciais de Trump foram “tiro no pé” e podem tornar o gigante asiático ainda maior.
Ele afirma que as tarifas com o Brasil só foram eliminadas quando os empresários americanos foram ao Salão Oval e reforçaram a importância das ligações de décadas que eles tinham com o Brasil. “Nós temos cadeias produtivas integradas, uma infinidade de produções [...]. Aí ele teve que recuar”, diz.
Diante das animosidades geradas pelo tarifaço, economias importantes “caíram no colo” da China, sem que Pequim precisasse fazer muito esforço para encontrar países dispostos a estreitar laços comerciais.
“A China jogou parada. O Canadá foi bater na porta dela. Agora o Reino Unido, que é um aliado tradicionalíssimo dos Estados Unidos, vai fechar acordo”, conclui o professor.
