Tiroteio em escola para adultos em Örebro choca a Suécia Pelo menos cinco feridos em ataque a tiros em campus de escola para adultos; autor do crime aparentemente atirou contra si mesmo, mas investigação segue em andamento Internacional|Do R7 04/02/2025 - 14h42 (Atualizado em 04/02/2025 - 14h42 )

Pelo menos 5 pessoas baleadas em tiroteio em escola na Suécia Reprodução/X

Na tarde desta terça-feira (4), a cidade de Örebro, na Suécia, foi palco de um ataque violento em uma escola para adultos, que chocou a comunidade local e o país. Pelo menos cinco pessoas foram baleadas, com relatos de vítimas fatais ainda não confirmados oficialmente. O incidente ocorreu no campus da Risbergska, uma instituição de ensino que compartilha espaço com outras escolas, tanto para crianças quanto para adultos. A polícia foi rapidamente acionada após o alerta, às 12h33 no horário local (8h33 no Brasil), e unidades de emergência chegaram em poucos minutos.

Após duas horas de operação, por volta das 15h, os agentes começaram a evacuar o local, que ainda permanecia isolado devido à gravidade da situação. Durante uma coletiva, as autoridades informaram que o principal suspeito seria um homem, que aparentemente atirou contra si mesmo. No entanto, a investigação segue em andamento, com a possibilidade de envolvimento de mais pessoas sendo analisada. O caso foi classificado pela polícia como tentativa de homicídio, incêndio criminoso e posse ilegal de armas.

Em relato à agência Reuters, Maria Pegado, professora da instituição, descreveu os momentos de pânico vividos dentro da escola. Após o intervalo de almoço, uma pessoa entrou em sua sala e ordenou que todos saíssem imediatamente. “Convoquei meus alunos e corremos para o corredor. Ouvi dois disparos, mas conseguimos escapar. Na saída, vi pessoas arrastando feridos para fora do prédio”, contou.

Enquanto a operação policial continua, o hospital da cidade entrou em alerta máximo para atender os feridos, e a polícia pediu à população para se manter longe da área, destacando que a ameaça ainda não havia sido completamente neutralizada. O ministro da Justiça sueco, em entrevista à mídia local, expressou sua preocupação com o ataque e afirmou que o governo está acompanhando a situação de perto.

Embora a Suécia esteja enfrentando um aumento nos episódios de violência relacionados a gangues, ataques fatais em escolas ainda são considerados raros. Dados do Conselho Nacional Sueco para Prevenção ao Crime indicam que, entre 2010 e 2022, ocorreram apenas sete casos de violência letal em escolas, resultando em dez mortes. Um dos episódios mais conhecidos foi em 2015, quando um homem motivado por questões raciais matou duas pessoas e feriu outras.

A polícia de Örebro segue investigando as circunstâncias do ataque, enquanto a comunidade sueca tenta processar a violência que abalou o país.

