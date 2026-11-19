Trump diz que EUA, Rússia e China querem reduzir uso de armas nucleares no mundo Presidente dos EUA participa de encontro com Xi Jinping e Vladimir Putin nesta quinta-feira (19), em Shenzhen, na China

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump afirma que EUA, Rússia e China estão dispostos a reduzir o uso de armas nucleares.

O encontro histórico em Shenzhen reúne os líderes das três maiores potências nucleares do mundo.

Trump ressalta a dificuldade de eliminar armas nucleares, mas vê importância no diálogo.

A reunião pode abrir espaço para negociações sobre a guerra na Ucrânia e outros conflitos internacionais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Putin, Xi e Trump se reuniram nesta quinta-feira (19) em Shenzhen, na China Win McNamee/Pool via Reuters - 19.11.2026

Durante a reunião trilateral histórica entre EUA, Rússia e China que acontece em Shenzhen, na China, nesta quinta-feira (19), o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que as três nações estão dispostas a encontrar um caminho para reduzir o uso de armas nucleares no mundo.

“Como as três nações de maior poder nuclear no mundo, os Estados Unidos, Rússia e China estão em posição única para discutir como reduzir o número de armas nucleares no mundo, e também diminuir o risco dessas armas serem usadas”, afirmou o mandatário norte-americano.

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Apesar de admitir a necessidade de frear a ameaça nuclear, o republicano indicou que vê dificuldade no debate. “É uma coisa muito difícil de se fazer, pois, uma vez que você tem essas armas, é muito difícil de não tê-las. É difícil se desfazer delas como o líder de um país. Não é uma coisa fácil de se fazer”, pontuou.

Reunião trilateral histórica

O encontro tem importância estratégica por reunir os líderes das três maiores potências nucleares do mundo em um momento de instabilidade internacional. A expectativa é que a participação de Xi possa abrir espaço para negociações sobre a guerra na Ucrânia, enquanto Washington também busca discutir com Moscou e Pequim os riscos de uma escalada militar e as consequências do conflito envolvendo o Irã.

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Apesar do peso diplomático da reunião, analistas avaliam que um acordo abrangente entre os três países é improvável em um único encontro. A aproximação, contudo, pode abrir canais de diálogo e influenciar o equilíbrio das relações internacionais nos próximos meses.

Encontro bilateral entre Trump e Xi

Os presidentes americano e chinês também tiveram uma reunião bilateral. Trump afirmou que os dois desenvolveram uma excelente relação pessoal e destacou o interesse comum na manutenção do fluxo de energia pelo estreito de Ormuz.

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