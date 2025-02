Turista russa morre ao cair de trem enquanto tentava tirar selfie no Sri Lanka Olga Perminova, de 53 anos, se inclinou para fora da composição em movimento para capturar a foto e bateu contra uma pedra Internacional|Do R7 22/02/2025 - 12h40 (Atualizado em 22/02/2025 - 12h40 ) twitter

Olga Perminova Reprodução,/Instagram

Uma tentativa de capturar uma foto resultou na morte da russa Olga Perminova, de 53 anos, durante uma viagem de trem panorâmico no Sri Lanka.

A turista caiu da composição após se inclinar para fora enquanto tentava tirar uma selfie em um dos trechos mais famosos da linha Podi Menike, conhecida por suas paisagens deslumbrantes.

O acidente aconteceu entre as estações de Badulla e Hali Ela. Testemunhas relatam que Olga estava pendurada no estribo do trem quando bateu contra uma pedra e caiu, sofrendo ferimentos graves na cabeça. Apesar de ter sido socorrida, não resistiu.

‌



O trajeto onde ocorreu a tragédia leva até a Ponte dos Nove Arcos, um destino muito procurado por turistas e influenciadores de viagem. O caso reforça os alertas sobre os riscos de buscar cliques extremos em locais perigosos.

Olga era natural de Saratov e trabalhava em uma empresa de segurança na região de Moscou. Ela viajava com um grupo de compatriotas e as autoridades russas já estão providenciando o traslado do corpo para seu país.