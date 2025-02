Turista canadense perde as mãos em ataque de tubarão no Caribe após selfie Nathalie Ross, de 55 anos, tentou se aproximar do animal em águas rasas. O marido conseguiu afastar o tubarão e impedir um desfecho ainda pior Internacional|Do R7 17/02/2025 - 09h03 (Atualizado em 17/02/2025 - 10h23 ) twitter

Turista canadense perde as mãos em ataque de tubarão no Caribe após selfie

Uma turista canadense passou por um momento complicados na praia das Ilhas Turks e Caicos, no Caribe. Nathalie Ross, de 55 anos, foi atacada por um tubarão enquanto tentava se aproximar do animal, possivelmente para uma selfie. O incidente aconteceu no dia 7 de fevereiro, em uma praia de Provo, e deixou a mulher gravemente ferida.

Testemunhas relataram que o marido de Nathalie agiu rapidamente ao perceber o ataque. Sem hesitar, ele entrou na água e conseguiu afastar o tubarão, evitando que a situação se tornasse ainda pior. Apesar do resgate, a vítima perdeu as mãos e sofreu um ferimento profundo na coxa. Com dificuldade, ela conseguiu chegar até a areia, onde banhistas improvisaram torniquetes para conter o sangramento.

Após receber os primeiros socorros, Nathalie foi encaminhada a um hospital fora de Provo e, posteriormente, transferida para o Canadá, onde iniciou um longo processo de recuperação física e psicológica.

Segundo relatos, o tubarão – que media cerca de 1,8 metro – já circulava pela área havia cerca de 40 minutos antes do ataque. As águas da região são conhecidas pela presença de diversas espécies de tubarões, como tubarões-tigre, tubarões-martelo e tubarões-de-recife. Apesar disso, ataques são considerados raros, especialmente em praias movimentadas.