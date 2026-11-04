Ueno Bank: por que Paraguai interveio em um dos maiores bancos do país e congelou economias de milhões de clientes Principal emissor de cartões de crédito do país sofreu intervenção do Banco Central após apresentar déficit no índice de solvência

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O banco digital Ueno, maior emissor de cartões de crédito do Paraguai, sofreu intervenção do Banco Central devido a um déficit em seu índice de solvência.

O Ministério Público do Paraguai iniciou uma investigação criminal e ordenou a prisão de oito pessoas associadas ao Ueno.

Carlos Carvallo, presidente do Banco Central, renunciou ao cargo em meio à crise, após críticas por sua supervisão do Ueno e seus laços com o presidente Santiago Peña.

O governo busca aprovar um projeto de lei para usar o Fundo Nacional de Garantia para proteger depositantes e preservar a estabilidade financeira. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Clientes se reuniram em frente a agências bancárias tentando acessar suas economias REUTERS/Cesar Olmedo

O Paraguai enfrenta uma crise política e financeira após o colapso do banco digital Ueno, principal emissor de cartões de crédito do país. A instituição, que possui cerca de 3 milhões de clientes e administra aproximadamente US$ 850 milhões (cerca de R$ 4,6 bilhões) em fundos públicos, sofreu intervenção do BCP (Banco Central do Paraguai) após apresentar déficit em seu índice de solvência.

Nesta terça-feira (3), autoridades iniciaram um procedimento de resolução para o banco digital, enquanto clientes preocupados se reuniram em frente a agências bancárias tentando acessar suas economias.

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O Ministério Público também pediu a abertura de uma investigação criminal e determinou a prisão de oito pessoas ligadas ao Ueno. Em meio à crise, o presidente do Banco Central, Carlos Carvallo, apresentou sua renúncia a pedido do presidente do país, Santiago Peña.

Antes de assumir o cargo no BCP, Carvallo comandou o Ueno até agosto de 2023. Ele e o Banco Central vinham sendo criticados por parlamentares pela supervisão da instituição e por seus laços com Peña, que nomeou Carvallo à presidência e foi sócio do grupo proprietário do Ueno até março de 2025.

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Em coletiva de imprensa após o anúncio do processo de resolução, Carvallo afirmou que sua renúncia permitiria que o BCP e a superintendência bancária realizassem seu trabalho sem disputas políticas. “Afastar-me do cargo ajudará a acalmar a controvérsia em torno do BCP (Banco Central do Paraguai)”, disse Carvallo, segundo a agência de notícias Reuters.

O processo de resolução tem como objetivo proteger os depositantes e preservar a estabilidade financeira. A Reuters ainda destaca que Peña anunciou um acordo com líderes do Congresso para acelerar um projeto de lei que autoriza o uso do Fundo Nacional de Garantia para efetuar pagamentos aos depositantes.

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A medida surge em meio à pressão que o presidente vem sofrendo, com direito a pedidos de impeachment, e da preocupação dos clientes do Ueno, que inclui pensionistas que recebem benefícios estatais pelo banco digital.

“Estamos exigindo acesso ao dinheiro que temos aqui no banco Ueno”, disse o morador Manuel Cáceres, de Ñemby, para a agência de notícias nesta terça. “Infelizmente, muitas pessoas, inclusive eu, estão passando a manhã assim”, acrescentou.

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