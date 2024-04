Equipe de resgate encontra dois corpos no rio onde ponte caiu nos Estados Unidos

Alto contraste

Dois corpos foram retirados de dentro de um carro submerso nas águas do rio Patapsco, nesta quarta-feira (27), onde uma ponteda cidade americana de Baltimore caiu, após ser atingida por um navio. As vítimas já foram identificadas. O governador do estado de Maryland declarou que não há previsão para a reabertura do canal e que a reconstrução da ponte vai demorar.