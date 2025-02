12 denunciados pelo MP por envolvimento no caso do delator do PCC se tornam réus

Nesta sexta-feira (28), o Ministério Público denunciou 12 suspeitos de envolvimento no caso de Vinicius Lopes Gritzbach, o delator do PCC. A Justiça aceitou a denúncia, transformando-os em réus. As investigações mostraram que eles tinham envolvimento com atividades da organização criminosa, mantendo negócios na zona leste da capital paulista que serviam como fachada. Segundo os promotores, os suspeitos estão ligados a Vinicius, que foi assassinado em 8 de novembro de 2024, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O MP pediu o confisco de R$ 40 milhões dos denunciados. A denúncia foi feita com base em documentos, extração de dados de celulares e informações de quebra de sigilo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!