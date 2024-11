22 torcedores do Peñarol permanecem presos após confusão no Rio de Janeiro

Cerca de 22 uruguaios permanecem presos na Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro. Eles participaram de uma confusão na orla da praia do Recreio, antes do jogo do Peñarol e Botafogo pela Libertadores. O cônsul uruguaio trabalha com as autoridades brasileiras para a resolução do problema. No entorno do estádio Nilton Santos, a segurança teve que ser reforçada.