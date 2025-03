41% dos brasileiros avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo, mostra pesquisa

41% dos brasileiros avaliam o governo Lula como ruim ou péssimo. É o que revela uma pesquisa do instituto Ipsos-Ipec, divulgada nesta quinta (13). Há um ano, 32% consideravam o governo ruim ou péssimo. Ainda de acordo com a pesquisa, 27% o avaliam como ótimo ou bom e 30% como regular. Foram ouvidas 2 mil pessoas maiores de 16 anos, em 131 municípios, entre os dias 7 e 11 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.



