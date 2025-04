50 pessoas são presas em operação da polícia de Goiás contra o crime de extorsão nas redes sociais

50 pessoas foram presas em uma megaoperação da polícia de Goiás contra o crime de extorsão nas redes sociais. Os mandados foram cumpridos também em Tocantins e no Distrito Federal. Foi preciso usar um ônibus para transportar os suspeitos presos. O grupo é investigado por crimes de extorsão com o uso de fotos e vídeos de conteúdo íntimo das vítimas, além de golpes como o do "falso boleto". Também foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão durante essa megaoperação que contou com a participação de dez delegados e 40 agentes da Polícia Civil de Goiás. A participação de outros suspeitos no esquema e investigada.