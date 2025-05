63% dos ouvidos por pesquisa duvidam de ressarcimento aos prejudicados por fraudes no INSS

Uma pesquisa encomendada pela RECORD, que contou com a participação de mil pessoas, mostrou a percepção da população sobre o escândalo de fraudes no INSS. 82% dos entrevistados afirmaram que estão cientes do escândalo. 9 em cada dez entrevistados concordaram com a decisão de Lula de demitir o ministro da Previdência Social, Carlos Luppi. Para 63% das pessoas ouvidas, o governo não vai ressarcir os aposentados prejudicados pelo esquema. Confira outros detalhes.



