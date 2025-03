Abrigo incendiado deixou quatro mortos e nove feridos em São José dos Campos (SP)

Nesta segunda-feira (10), quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas num abrigo que foi incendiado de propósito em São José dos Campos, interior de São Paulo. O homem suspeito de ter iniciado o fogo foi preso. Segundo a polícia, o provocador do incêndio era um dos assistidos desse abrigo que se revoltou após ter sido convidado a se retirar por uma série de conflitos. Ele foi flagrado por câmeras de segurança colocando fogo num sofá. As chamas se espalharam rapidamente pela casa, onde havia 22 pessoas, das quais nove ficaram feridas e quatro morreram. O homem confessou o crime à polícia.



