Acidente de carro deixa dois jogadores do Red Bull Bragantino feridos; um está em estado grave

Dois jogadores da equipe sub 20 do Red Bull Bragantino ficaram feridos em um acidente no interior de São Paulo. Um deles está em estado grave. Os atletas voltavam do período de folga quando o carro em que estavam bateu na traseira de um caminhão, no quilômetro 127 da rodovia Anhanguera. Pedro Severino, de 19 anos, teve traumatismo craniano. O outro jogador, Pedro Castro, de 18 anos, teve ferimentos menos graves. Os dois foram levados para o hospital de Americana.



