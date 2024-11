Acidente entre dois ônibus deixa mais de 30 feridos na Rodovia Presidente Dutra, em SP

Um acidente entre dois micro-ônibus na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Guarulhos (SP), deixou mais de 30 feridos na noite de quinta-feira (24). Oito pessoas foram resgatadas em estado grave e 23 apresentaram ferimentos leves. O motorista de um dos veículos ficou preso nas ferragens e foi retirado rapidamente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu quando um dos micro-ônibus atingiu a traseira do outro. As causas da batida ainda não foram determinadas.