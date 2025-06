Acidente envolvendo dois caminhões interdita rodovia em Mairiporã (SP)

Um acidente envolvendo dois caminhões interditou uma faixa da rodovia que liga São Paulo e Minas Gerais na manhã desta quarta-feira (18). A colisão aconteceu na altura do quilômetro 60 em Mairiporã (SP). Após a colisão, os veículos tombaram e foram para fora da pista. Os motoristas foram socorridos com ferimentos leves e liberados posteriormente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!