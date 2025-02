Ações da proprietária do Google despencam e investidores questionam gastos com IA

As ações da Alphabet, proprietária do Google, despencaram quase 7% nesta quarta-feira (5). Ainda que a empresa tenha lucrado R$ 150 bilhões no último trimestre de 2024, a receita ficou abaixo do esperado. Investidores questionaram os gastos com inteligência artificial, que deve consumir quase R$ 450 bilhões neste ano.