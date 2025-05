Adolescente de 17 anos é morto em tiroteio entre policiais e criminosos no Rio de Janeiro

Um adolescente de 17 anos morreu em um tiroteio entre policiais e criminosos, na zona norte do Rio de Janeiro. As câmeras corporais dos PMs serão analisadas e utilizadas na apuração da morte de Gabriel dos Santos Vieira. Ele estava na garupa de uma moto de aplicativo e seguia para o trabalho, quando foi atingido por tiros nas costas. O jovem morreu no local. O piloto da moto, Vanderson Pinto, de 40 anos, também foi baleado e segue internado. No momento dos tiros havia uma perseguição policial. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, Gabriel é o nono adolescente morto por arma de fogo, em 2025, no Rio de Janeiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!