Adolescente é baleado ao participar de tentativa de assalto em São Paulo

Nesta terça (22), um adolescente foi baleado ao participar de uma tentativa de roubo a uma moto de luxo na zona sul de São Paulo. Nas imagens é possível ver o momento em que um dos suspeitos sobe na moto enquanto o dono do veículo se afasta. Porém, um policial aposentado que estava do outro lado da rua reage e atira no jovem. Um bandido que dirigia outra moto conseguiu fugir. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o adolescente baleado foi socorrido e está internado.