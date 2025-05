Adolescentes são apreendidos em protesto contra ação da Polícia Militar no litoral de SP

Três adolescentes foram apreendidos durante um protesto em Praia Grande, no litoral de São Paulo. As manifestações ocorreram após a morte de um jovem durante uma operação policial no início da semana. Pneus foram queimados e vias, interditadas. Também houve ameaças de incendiar um ônibus, o que levou à suspensão temporária da circulação. Durante o protesto, manifestantes arremessaram pedras contra equipes da Guarda Municipal.



