Adolescentes são resgatados em alto mar durante passeio no litoral sul de Sergipe

Na tarde deste domingo (27), três adolescentes precisaram ser resgatados em alto mar, no litoral sul de Sergipe. Em um vídeo, é possível vê-los se segurando na estrutura de um barco. Segundo o Grupamento Tático Aéreo da Secretaria da Segurança Pública de Sergipe, eles se aproximaram para tirar fotos, mas quando a maré encheu, o grupo ficou preso. Apesar da gravidade da situação, os jovens foram resgatados com sinais leves de afogamento.



