Advocacia-Geral da União pede reconsideração de decisão sobre emendas parlamentares no STF No recurso, a AGU defende a revisão de trechos sobre aprovação do plano de trabalho e identificação dos parlamentares solicitantes

Boletim JR 24H|Do R7 04/12/2024 - 01h38 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share