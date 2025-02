Advogado de Jair Bolsonaro se reúne com Moraes, relator da denúncia sobre o suposto golpe

O advogado de Jair Bolsonaro se reuniu nesta quarta (26) com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator da denúncia contra o ex-presidente e outras 33 pessoas por suposta tentativa de golpe de Estado. A defesa do general Braga Netto, também denunciado, esteve com o ministro Cristiano Zanin e pediu acesso total aos documentos da denúncia da Procuradoria-Geral da República.



