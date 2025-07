Mulher morre esfaqueada pelo marido em apartamento em Diadema, na Grande SP

Na região metropolitana de São Paulo, a Polícia Civil investiga mais um caso de feminicídio. Uma mulher foi esfaqueada pelo marido em um apartamento, em Diadema. Glória Conceição Nunes, de 51 anos, levou 14 golpes de faca do marido, Juscelino dos Santos Seles. Ele tentou cometer suicídio após assassinar a esposa, mas foi encontrado com vida pelos policiais. Juscelino foi preso em flagrante e encaminhado a um hospital da cidade do ABC paulista. O filho do casal, de 13 anos, foi quem acionou o Samu depois de testemunhar a cena de violência contra a mãe.



