Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre (RS) volta a operar cinco meses após enchentes no estado

Depois de cinco meses fechado por causa das enchentes no estado, o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), voltou a operar. A bandeira gaúcha agitada pela janela da cabine do primeiro avião comercial a pousar na pista emocionou passageiros e tripulantes. A partir de agora, serão 128 voos diários entre as 8 da manhã e 10 da noite, porque a pista ainda segue com o comprimento reduzido por conta do alagamento que a deixou submersa. Com essa liberação, a base aérea de Canoas, que recebeu voos comerciais no período da interdição, deixa de operar.