Agência Nacional de Energia Elétrica decide manter bandeira vermelha na conta de luz

A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu manter a bandeira vermelha patamar 1 para o mês de julho na conta de luz. Isso significa que a conta continua com cobrança extra de R$ 4,46 a cada 100 km/h consumidos. De acordo com a Aneel, a falta de chuva neste período do ano reduz a geração de energia pelas hidrelétricas, e obriga o uso de usinas mais caras, como as termelétricas.



