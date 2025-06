Agente da CET bêbado é preso em flagrante após bater viatura em carro estacionado

Um agente da CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, foi preso em flagrante após bater a viatura em um carro que estava estacionado. Segundo a polícia, ele apresentava sinais de que estava bêbado. Ele estava em serviço e foi flagrado por uma câmera de segurança pouco antes de bater no veículo em uma rua na Bela Vista, região central da capital paulista. Na imagem, é possível ver o agente com dificuldade para abrir a porta da viatura. Em seguida ele tenta sair, mas bate no carro que está em frente. O dono do veículo atingido percebeu que ele apresentava fala desconexa, retirou a chave da viatura e acionou a polícia. Edson Freire Vieira Junior foi preso em flagrante. Ele passou por audiência de custódia e foi liberado para responder em liberdade. A defesa dele não foi encontrada.



