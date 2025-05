AGU pede à Justiça o bloqueio de bens de empresas e investigados por fraude no INSS

A Advocacia-Geral da União pediu à Justiça Federal o bloqueio de bens de mais seis empresas e oito pessoas investigadas no esquema de fraudes no INSS. A solicitação foi feita nesta sexta (9). Um dia antes, a AGU já tinha entrado com um pedido contra outros 12 investigados. A solicitação também inclui a suspensão dos sigilos bancários e fiscais dos suspeitos.



