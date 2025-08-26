AGU prepara contratação de escritório de advocacia para defender o Brasil contra sanções dos EUA

A Advocacia Geral da União prepara a contratação de um escritório de advocacia nos Estados Unidos para defender o Brasil diante das sobretaxas e outras sanções impostas pelo governo Trump. No país, a atividade de lobby é regulamentada e existe a possibilidade de a equipe também fazer frente à atuação política de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A autorização para a contratação do serviço de advogados especializados em direito internacional já existe desde julho, quando foi publicada no diário oficial.



