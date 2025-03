Alerta de novos temporais deixa equipes da Defesa Civil em alerta em São Paulo

Fortes temporais atingiram São Paulo na última quarta-feira (12). No Largo do Arouche, uma árvore de 200 anos foi derrubada. Os bombeiros registraram mais de 200 chamados para quedas de árvores. Um taxista morreu após seu veículo ser atingido por uma delas. Mais de 57 mil clientes estão sem energia elétrica na capital paulista. A previsão é que a capital paulista e cidades da região metropolitana sofram com novos temporais nesta quinta-feira (13).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!