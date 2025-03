Alexandre de Moraes arquiva investigação sobre suposta fraude no cartão de vacina de Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou arquivar a investigação sobre a suposta fraude no cartão de vacina de Covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes, que é o relator do caso, acolheu o pedido feito pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, que afirmou que não há elementos suficientes que indiquem a responsabilidade de Bolsonaro e que as informações estão baseadas apenas na delação do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid.



