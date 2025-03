Alexandre de Moraes defende reação forte contra big techs e regulamentação do setor

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, defendeu a necessidade de regulamentar as Big Techs durante um evento em Brasília . Ele ressaltou que, enquanto não houver uma legislação específica, a aplicação das leis atuais utilizadas nos meios de comunicação tradicionais deve ser mantida. Moraes enfatizou que as big techs não são neutras, afirmando: "As Big Techs têm lado, têm posição econômica, religiosa, política, ideológica. Não há uma atividade econômica na história da humanidade que tenha impactado a sociedade, que não tenha sofrido regulamentação."



