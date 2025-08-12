Logo R7.com
Alexandre de Moraes destaca importância do Judiciário na defesa da democracia brasileira

O ministro foi homenageado durante a abertura da 23ª Semana Jurídica em São Paulo

Boletim JR 24H

Alexandre de Moraes destacou nesta segunda-feira (11) a importância do Judiciário na defesa da democracia brasileira. O ministro foi homenageado pelo serviços prestados ao judiciário brasileiro, durante a abertura da 23ª Semana Jurídica, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

