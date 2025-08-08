Alexandre de Moraes deve submeter pedido de revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deve atender a defesa de Jair Bolsonaro e submeter o pedido de revogação da prisão domiciliar aos demais ministros da Primeira Turma. No recurso, os advogados afirmam que: "Em nenhum momento, o ex-presidente foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados”.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!