Alexandre de Moraes deve submeter pedido de revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro

Defesa do ex-presidente solicita revisão da decisão e a embaixada americana faz críticas ao ministro

Boletim JR 24H|Do R7

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deve atender a defesa de Jair Bolsonaro e submeter o pedido de revogação da prisão domiciliar aos demais ministros da Primeira Turma. No recurso, os advogados afirmam que: "Em nenhum momento, o ex-presidente foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados”.

