Alexandre de Moraes libera acesso a vídeos de delação premiada de Mauro Cid

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, liberou o acesso a vídeos da delação premiada do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Os vídeos são dos cinco depoimentos prestados por Cid em 2024, em que ele relata a suposta trama golpista. Em um dos vídeos, Alexandre de Moraes dá uma bronca no acusado, porque recebeu relatórios da Polícia Federal que mostram contradições e mentiras que o ex-ajudante teria contado durante depoimentos da colaboração premiada e ameaça prendê-lo.



