Alexandre de Moraes manda PGR se manifestar sobre pedido de prisão preventiva de Jair Bolsonaro

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pediu que a PGR se pronuncie a respeito de um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa consulta à PGR é o procedimento adotado quando o STF é acionado por notícia-crime. A ação em questão foi protocolada por uma vereadora do PT de Recife (PE), após Bolsonaro convocar apoiadores para um ato no Rio de Janeiro, em março, em apoio à anistia de condenados ou investigados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A defesa do ex-presidente ainda não se manifestou.



