Alexandre de Moraes mantém maior parte do decreto do IOF

O ministro Alexandre de Moraes resolveu encerrar o impasse em torno do aumento do IOF. Ele decidiu manter a maior parte do decreto do governo que aumentou o imposto sobre operações financeiras. O ministro revogou apenas a cobrança das operações do risco sacado. O ministro Alexandre de Moraes defendeu que o presidente da República pode modificar as alíquotas do imposto conforme prevê a lei e a constituição. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad comemorou a decisão.



